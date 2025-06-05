Лидер мирового рейтинга Арина Соболенко впервые вышла в финал "Ролан Гаррос"

Первая ракетка мира в женском одиночном разряде белоруска Арина Соболенко стала финалисткой Открытого чемпионата Франции 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В четверг в женской сетке прошли полуфинальные матчи. Соболенко, посеянная под первым номером, встретилась с полькой Игой Швентек — пятой ракеткой мира и бывшим лидером рейтинга WTA.

Матч продлился максимальные три сета и завершился со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 6:0 в пользу белоруски. Теннисистки провели на корте 2 часа 20 минут.

Таким образом, Соболенко впервые в карьере вышла в финал "Ролан Гаррос". Титул она оспорит с американкой Коко Гауфф. Представительница США, занимающая второе место в мировом рейтинге, в полуфинале со счетом 6:1, 6:2 разгромила француженку Лоис Буассон — 361-ю ракетку мира.

Отметим, что Швентек, проигравшая Соболенко, четыре раза побеждала на "Ролан Гаррос", в том числе в трех прошлых сезонах. Напомним, единственный грунтовый турнир Большого шлема проходит в Париже.

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