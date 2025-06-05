Сколько заработала первая ракетка Казахстана за выход в полуфинал "Ролан Гаррос"

Лучшая теннисистка Казахстана в парах Анна Данилина за выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции заработала десятки миллионов тенге, передает Sport.kz.

В четвертьфинале в дуэте с Александрой Крунич из Сербии казахстанка по итогам трех сетов одолела тандем Катержина Синякова (Чехия) и Тэйлор Таунсенд (США) — 7:5, 4:6, 6:2.

В итоге Крунич и Данилина, как пишет издание, гарантированно заработали уже 148 тысяч евро (около 86 миллионов тенге).

За выход в решающий поединок Данилина и Крунич встретятся с теннисистками из Норвегии и Японии - Улрикке Эйкери и Эри Ходзуми.

Напомним, "Ролан Гаррос" — второй в сезоне турнир Большого шлема. Он проводится на грунтовых кортах в Париже.

Турниры Большого Шлема - это четыре самых престижных и крупных ежегодных турнира. Они включают в себя Открытый чемпионат Австралии (Australian Open), Открытый чемпионат Франции "Ролан Гаррос", Уимблдонский турнир и Открытый чемпионат США (US Open).

В этом году призовой фонд "Ролан Гаррос" составляет 56 352 000 евро (32,6 млрд тенге). Победительница турнира заработает 2 550 000 евро (1,4 млрд тенге), а также получит 2000 рейтинговых очков.

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