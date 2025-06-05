"Я его почти добил": Бублик шутливо высказался о поражении от первой ракетки мира на "Ролан Гаррос"

Казахстанский теннисист Александр Бублик шутливо прокомментировал публикацию пресс-службы турнира "Ролан Гаррос" после поражения от первой ракетки мира Янника Синнера, передает NUR.KZ.

После поражения Александра Бублика в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису от первой ракетки мира - итальянца Янника Синнера, пресс-служба "Ролан Гаррос" опубликовала видео с казахстанцем.

На кадрах Бублик благодарит парижскую публику после матча и уходит в подтрибунное помещение. Данную публикацию прокомментировал и сам Бублик.

"Я его почти добил, ребята", - написал казахстанец.

Комментарий быстро собрал многочисленные лайки от подписчиков, а также не остался незамеченным и у организаторов турнира. После они посвятили отдельный пост данной шутливой фразе Бублика.

"Никогда не меняйся, Саша", - написали организаторы "Ролан Гаррос".

Как пишет издание "Чемпионат", ответ Бублика, вероятно, был вдохновлен комментарием американца Тейлора Фрица о поражении норвежца Каспера Рууда в недавнем четвертьфинале турнира в Риме (Италия). Рууд проиграл Синнеру со счетом 0:6, 1:6, а Фриц написал: "Ты почти его добил".

Напомним, матч продлился 1 час 50 минут и завершился поражением Бублика. Казахстанец не смог выиграть и партии у первой ракетки мира, итоговый счет - 1:6, 5:7, 0:6.

Для казахстанца текущий результат на "Ролан Гаррос" является лучшим в карьере. После обновления мирового рейтинга Бублик поднимется сразу на 17 строчек и займет 43-е место в списке ATP.

До этого в четвертом круге Бублик сыграл с британцем Джеком Дрейпером - пятой ракеткой мира, и выиграл у него в 4 партиях.