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Лучший теннисист Казахстана проиграл первой ракетке мира в четвертьфинале "Ролан Гаррос"

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Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик потерпел поражение в матче четвертьфинальной стадии Открытого чемпионата Франции 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского теннисиста, занимающего 62-ю позицию в мировом рейтинге, был первая ракетка планеты, итальянец Янник Синнер.

Матч продлился 1 час 50 минут и завершился поражением Бублика с итоговым счетом в максимальных трех сетах - 1:6, 5:7, 0:6.

За время встречи Александр совершил пять подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и не реализовал ни один брейк-поинт из двух заработанных.

Для казахстанца текущий результат на "Ролан Гаррос" является лучшим в карьере. После обновления мирового рейтинга Бублик поднимется сразу на 17 строчек и займет 43-е место в списке ATP.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2252352-luchshiy-tennisist-kazahstana-proigral-pervoy-raketke-mira-v-chetvertfinale-rolan-garros/