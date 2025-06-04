Лучший теннисист Казахстана проиграл первой ракетке мира в четвертьфинале "Ролан Гаррос"

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик потерпел поражение в матче четвертьфинальной стадии Открытого чемпионата Франции 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского теннисиста, занимающего 62-ю позицию в мировом рейтинге, был первая ракетка планеты, итальянец Янник Синнер.

Матч продлился 1 час 50 минут и завершился поражением Бублика с итоговым счетом в максимальных трех сетах - 1:6, 5:7, 0:6.

За время встречи Александр совершил пять подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и не реализовал ни один брейк-поинт из двух заработанных.

Для казахстанца текущий результат на "Ролан Гаррос" является лучшим в карьере. После обновления мирового рейтинга Бублик поднимется сразу на 17 строчек и займет 43-е место в списке ATP.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.