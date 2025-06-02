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361-я ракетка мира сенсационно вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос" после победы над соперницей из топ-3

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Французская теннисистка Лоис Буассон
Лоис Буассон. Фото: ALAIN JOCARD/AFP via Getty Images

Французская теннисистка Лоис Буассон из четвертой сотни мирового рейтинга сенсационно вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка никогда не поднималась выше 152-й позиции в женском одиночном разряде в рейтинге WTA. На данный момент она является 361-й ракеткой мира.

В основную сетку "Ролан Гаррос" Буассон попала благодаря wild card, то есть специальному приглашению от организаторов. Это ее дебют на турнирах Большого шлема.

Француженка дошла до четвертого круга и на данной стадии встретилась с американкой Джессикой Пегулой — третьей ракеткой мира. Матч завершился волевой победой Буассон со счетом 3:6, 6:4, 6:4. Теннисистки провели на корте 2 часа 41 минут.

Буассон вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос", где сыграет с россиянкой Миррой Андреевой, которая занимает шестое место в мировом рейтинге. Этот матч запланирован на 4 июня.

Напомним, "Ролан Гаррос" — единственный грунтовый турнир Большого шлема. Эти соревнования проводятся на кортах Парижа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2251548-361-ya-raketka-mira-sensacionno-vyshla-v-chetvertfinal-rolan-garros-posle-pobedy-nad-sopernicey-iz-top-3/