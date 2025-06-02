Елена Рыбакина отреагировала на вылет с "Ролан Гаррос" и ответила на сравнение с Янником Синнером

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после поражения в третьем круге "Ролан Гаррос" от польской спортсменки Иги Швентек рассказала о причинах неудачи, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.ru.

По данным издания, после победы над Еленой Рыбакиной польская теннисистка и действующая победительница Открытого чемпионата Франции по теннису Ига Швентек сравнила игру Рыбакиной в первой партии с той, что показывает первая ракетка мира среди мужчин - Янник Синнер.

Сама Рыбакина ответила, что ей нужно научиться сохранять такой уровень на протяжении всего матча.

"Я играла очень хорошо. Все мячи попадали в корт, почти не было долгих розыгрышей. Я просто атаковала - рада, что получалось такой уровень показывать. Другой вопрос, как его на весь матч сохранять. Мне нужно играть так дольше, чем первый сет, чем всего один сет", - сказала Рыбакина.

По словам казахстанской теннисистки, в последнее время ее результаты были не такими, какие она сама ждет от себя.

"Сейчас все равно я не настолько близко к уровню, где была, но я приближаюсь. Я вообще давно не играла столько матчей подряд, перед травяным сезоном это особенно полезно: раз там все быстрее, розыгрыши короче, вдохновения только больше. К траве надо побольше поработать над выходами к сетке, сейчас мне этого не хватило, но в целом направление у меня сейчас правильное", - заявила теннисистка.

Напомним, накануне Рыбакина проиграла пятой ракетке мира, польке Иге Швентек, которая является действующей чемпионкой "Ролан Гаррос" и ранее возглавляла рейтинг WTA. Матч продлился два часа и 31 минуту и завершился поражением Рыбакиной с итоговым счетом в максимальных трех сетах 6:1, 3:6, 5:7.

Отметим, в феврале этого года экс-тренер Рыбакиной Стефано Вуков дисквалифицирован Женской теннисной ассоциацией на год. Сообщалось, что он "довел Рыбакину до слез и подверг ее психологическому насилию и давил на нее сверх ее физических возможностей".

За несколько дней до этого казахстанка объявила о начале работы с Давиде Сангвинетти, которого связывают близкие отношения с Вуковым. Но уже в апреле этого года дисквалифицированный тренер появился в команде Рыбакиной при подготовке к матчам за сборную Казахстана.

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