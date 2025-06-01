Елена Рыбакина проиграла пятой ракетке мира и завершила выступление на "Ролан Гаррос"

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина потерпела поражение на стадии четвертого круга Открытого чемпионата Франции по теннису 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей казахстанской теннисистки, занимающей 11-е место в мировом рейтинге, была пятая ракетка планеты, полька Ига Швентек, которая является действующей чемпионкой "Ролан Гаррос" и ранее возглавляла рейтинг WTA.

Матч продлился два часа и 31 минуту и завершился поражением Рыбакиной с итоговым счетом в максимальных трех сетах 6:1, 3:6, 5:7.

За время встречи Елена совершила три подачи навылет, допустила столько же двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 14 заработанных.

За выход в полуфинал Ига Швентек поборется с 13-й ракеткой мира, украинкой Элиной Свитолиной, которая в другом матче дня выбила из сетки четвертый номер мирового рейтинга итальянку Жасмин Паолини.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.