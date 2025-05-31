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Первая ракетка Казахстана остановилась в шаге от четвертьфинала "Ролан Гаррос"

Опубликовано:

Анна Данилина
Анна Данилина: Fran Santiago/Getty Images

Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина завершила выступление в миксте на Открытом чемпионате Франции 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В данной дисциплине спортсменка соревновалась вместе с финном Харри Хелиоваарой, с которым они стали чемпионами US Open в 2023 году.

Во втором круге "Ролан Гаррос" этот дуэт, получивший шестой номер посева, встретился с британцами Оливией Николлс и Генри Паттеном. Данилина и Хелиоваара потерпели поражение в двух сетах со счетом 4:6, 6:7 (0:7). Теннисисты провели на корте 1 час 27 минут.

Таким образом, казахстанка и финн вылетели с "Ролан Гаррос", а Николлс и Паттен вышли в четвертьфинал. При этом Данилина продолжает выступление на турнире в женском парном разряде. Ранее в субботу она в дуэте с сербкой Александрой Крунич пробилась в третий круг.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2250996-pervaya-raketka-kazahstana-ostanovilas-v-shage-ot-chetvertfinala-rolan-garros/