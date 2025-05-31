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Юлия Путинцева проиграла шестой ракетке мира и вылетела с "Ролан Гаррос"

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Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: Julian Finney/Getty Images

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева потерпела поражение в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей казахстанской теннисистки, занимающей 31-ю позицию в мировом рейтинге, по матчу третьего круга была шестая ракетка планеты, россиянка Мирра Андреева.

Встреча прошла на грунтовом корте Парижа и завершилась поражением Путинцевой с итоговым счетом в двух сетах - 3:6, 1:6.

Матч продлился один час и 16 минут. За это время Юлия не смогла ни разу подать навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-поинт.

Таким образом, казахстанка завершила выступление на "Ролан Гаррос". Ранее, она уступила во втором круге парного разряда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2250942-yuliya-putinceva-proigrala-shestoy-raketke-mira-i-vyletela-s-rolan-garros/