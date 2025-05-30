Елена Рыбакина обыграла принципиальную соперницу и вышла в четвертый круг "Ролан Гаррос"

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала уверенную победу в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперницей казахстанской теннисистки, занимающей 11-е место в мировом рейтинге, была 21-я ракетка планеты Елена Остапенко из Латвии.
Встреча продлилась минимальные два сета и завершилась победой Рыбакиной с итоговым счетом 6:2, 6:2.
Теннисистки провели на грунтовом корте Парижа один час и 16 минут. За это время Елена сделала шесть подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 14 возможных.
За выход в четвертьфинал лучшая теннисистка Казахстана поборется с пятой ракеткой мира. полькой Игой Швентек, которая в параллельном матче обыграла румынку Жаклин Кристиан. Матч этой стадии пройдет в воскресенье, 1 июня.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2250807-elena-rybakina-obygrala-principialnuyu-sopernicu-i-vyshla-v-chetvertyy-krug-rolan-garros/