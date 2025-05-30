Елена Рыбакина обыграла принципиальную соперницу и вышла в четвертый круг "Ролан Гаррос"

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала уверенную победу в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей казахстанской теннисистки, занимающей 11-е место в мировом рейтинге, была 21-я ракетка планеты Елена Остапенко из Латвии.

Встреча продлилась минимальные два сета и завершилась победой Рыбакиной с итоговым счетом 6:2, 6:2.

Теннисистки провели на грунтовом корте Парижа один час и 16 минут. За это время Елена сделала шесть подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 14 возможных.

За выход в четвертьфинал лучшая теннисистка Казахстана поборется с пятой ракеткой мира. полькой Игой Швентек, которая в параллельном матче обыграла румынку Жаклин Кристиан. Матч этой стадии пройдет в воскресенье, 1 июня.

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