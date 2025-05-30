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Юлия Путинцева завершила выступление на "Ролан Гаррос" в парном разряде

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Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP via Getty Images

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева потерпела поражение в матче Открытого чемпионата Франции по теннису 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанская теннисистка в паре с канадкой Лейлой Фернандес провела матч второго круга против тандема представительницы Словакии Терезы Михаликовой и британки Оливии Николлс.

Встреча продлилась три сета и завершилась поражением Путинцевой и Фернандес с итоговым счетом 4:6, 6:0, 4:6.

Теннисистки провели на грунтовом корте один час и 58 минут. За это время казахстанско-канадский дуэт совершил две подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных.

Отметим, Путинцева продолжает выступление на "Ролан Гаррос" в одиночном разряде. В рамках второго круга Юлия обыграла представительницу Китайского Тайбэя Джоанну Гарленд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2250792-yuliya-putinceva-zavershila-vystuplenie-na-rolan-garros-v-parnom-razryade/