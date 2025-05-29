Драматичным поражением завершился матч второй ракетки Казахстана на "Ролан Гаррос"

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко потерпел поражение на стадии второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского теннисиста, занимающего 103-е место в мировом рейтинге, был 106-я ракетка планеты американец Итан Куинн.

Встреча прошла на грунтовом корте Парижа и завершилась за максимальные пять сетов поражением Шевченко со счетом 4:6, 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 5:7.

Теннисисты провели на корте четыре часа и 18 минут. За это время Александр совершил 11 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинта из 16 заработанных.

В мужском турнире "Ролан Гаррос" от Казахстана продолжает выступление лучший теннисист страны Александр Бублик, который одержал победу над девятой ракеткой мира и вышел в третий круг.

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