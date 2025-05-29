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Юлия Путинцева выиграла второй матч за день на "Ролан Гаррос"

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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: Robert Prange/Getty Images

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции 2025 года и в парной сетке, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка в женском парном разряде выступает вместе с канадкой Лейлой Фернандес. В первом круге "Ролан Гаррос" им противостояли румынка Моника Никулеску и полька Катаржина Питер.

Матч продлился минимальные два сета, Путинцева и Фернандес отдали соперницам лишь два гейма. Итоговый счет — 6:0, 6:2 в пользу казахстанки и канадки. Теннисистки провели на корте 1 час 3 минуты.

Во втором круге Путинцева и Фернандес встретятся со словачкой Терезой Михаликовой и британкой Оливией Николлс, которые получили 12-й номер посева.

Напомним, ранее в четверг казахстанка провела и индивидуальный матч на "Ролан Гаррос". В рамках второго круга Путинцева обыграла представительницу Китайского Тайбэя Джоанну Гарленд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2250396-yuliya-putinceva-vyigrala-vtoroy-match-za-den-na-rolan-garros/