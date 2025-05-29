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Первая ракетка Казахстана с победы стартовала на "Ролан Гаррос" в еще одной дисциплине

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Казахстанская теннисистка Анна Данилина
Анна Данилина. Фото: Пресс-служба Федерации тенниса Казахстана

Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции 2025 года в миксте, передает корреспондент NUR.KZ.

В данной дисциплине спортсменка выступает вместе с финном Харри Хелиоваарой. Их дуэт получил шестой номер посева и в первом круге встретился с австралийкой Сторм Хантер и бельгийцем Сандером Жилле.

Матч продлился минимальные два сета и завершился победой Данилиной и Хелиоваары со счетом 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 9 минут.

Во втором круге казахстанка и финн встретятся с британцами Оливией Николлс и Генри Паттеном. На кону будет стоять путевка в четвертьфинал.

В активе Данилиной и Хелиоваары уже есть один совместный титул на турнирах Большого шлема. В 2023 году они выиграли US Open.

Что касается нынешнего "Ролан Гаррос", то казахстанка также выступает в женском парном разряде. В дуэте с сербкой Александрой Крунич она также пробилась во второй круг.

Напомним, "Ролан Гаррос" — второй в сезоне турнир Большого шлема и единственный мэйджор, который проводится на грунтовом покрытии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2250381-pervaya-raketka-kazahstana-s-pobedy-startovala-na-rolan-garros-v-eshche-odnoy-discipline/