Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева пробилась в третий круг "Ролан Гаррос"

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева одержала победу на стадии второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей казахстанской теннисистки, занимающей 31-е место в мировом рейтинге была 175-я ракетка планеты, представительница Китайского Тайбэя Джоанна Гарленд.

Встреча прошла на грунтовом корте Парижа и завершилась за минимальные два сета победой Путинцевой со счетом - 7:6 ( 7:5), 6:3.

Теннисистки провели на корте один час и 59 минут. За это время Юлия совершила один эйс, допустила столько же двойных ошибок и реализовала три брейк-поинта из 16 заработанных.

В третьем круге Путинцева встретится с шестой ракеткой планеты, россиянкой Миррой Андреевой.

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