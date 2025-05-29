Сколько уже заработала Елена Рыбакина на "Ролан Гаррос", выяснили СМИ

Звезда казахстанского тенниса Елена Рыбакина накануне пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции "Ролан Гаррос". Сколько ей принесла эта победа, выяснил портал Sport.kz.
Рыбакина вышла в третий круг турнира, победив во втором круге американку Иву Йович. В первом круге казахстанка одержала победу над аргентинской теннисисткой Хулии Риерой.
По данным издания, выход в третий круг принес Елене 168 000 евро (97 млн тенге) и 130 рейтинговых очков.
В этом году призовой фонд "Ролан Гаррос" составляет 56 352 000 евро (32,6 млрд тенге). Победительница турнира заработает 2 550 000 евро (1,4 млрд тенге), а также получит 2000 рейтинговых очков.
Действующей чемпионкой "Ролан Гаррос" является польская теннисистка, 5-я ракетка мира Ига Швентек.
Напомним, "Ролан Гаррос" — второй в сезоне турнир Большого шлема. Он проводится на грунтовых кортах в Париже.
Турниры Большого Шлема - это четыре самых престижных и крупных ежегодных турнира. Они включают в себя Открытый чемпионат Австралии (Australian Open), Открытый чемпионат Франции "Ролан Гаррос", Уимблдонский турнир и Открытый чемпионат США (US Open).
В женской одиночной сетке Казахстан также представляет Юлия Путинцева, которая 29 мая проведет матч второго круга с представительницей китайского Тайбэя Джоанной Гарлэнд.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2250039-skolko-uzhe-zarabotala-elena-rybakina-na-rolan-garros-vyyasnili-smi/