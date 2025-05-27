Юлия Путинцева выиграла первый матч на "Ролан Гаррос" 2025 года

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсменка, занимающая 31-е место в мировом рейтинге и получившая 32-й номер посева, в первом круге встретилась с аргентинкой Соланой Сьеррой — 110-й ракеткой мира, которая пробилась в основную сетку через квалификацию.
Матч продлился минимальные два сета, первый из них завершился на тай-брейке. Путинцева одержала победу с общим счетом 7:6 (7:4), 6:2.
Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут. За это время казахстанка реализовала пять из 13 брейк-пойнтов, допустила четыре двойные ошибки и не выполнила ни одного эйса.
Во втором круге Путинцева встретится с победительницей матча между американкой Кэти Волынец и Джоанной Гарленд, представляющей Китайский Тайбэй.
Напомним, также борьбу на "Ролан Гаррос" в женской одиночной сетке продолжает первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2249571-yuliya-putinceva-vyigrala-pervyy-match-na-rolan-garros-2025-goda/