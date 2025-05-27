Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Юлия Путинцева выиграла первый матч на "Ролан Гаррос" 2025 года

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: Robert Prange/Getty Images

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая 31-е место в мировом рейтинге и получившая 32-й номер посева, в первом круге встретилась с аргентинкой Соланой Сьеррой — 110-й ракеткой мира, которая пробилась в основную сетку через квалификацию.

Матч продлился минимальные два сета, первый из них завершился на тай-брейке. Путинцева одержала победу с общим счетом 7:6 (7:4), 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут. За это время казахстанка реализовала пять из 13 брейк-пойнтов, допустила четыре двойные ошибки и не выполнила ни одного эйса.

Во втором круге Путинцева встретится с победительницей матча между американкой Кэти Волынец и Джоанной Гарленд, представляющей Китайский Тайбэй.

Напомним, также борьбу на "Ролан Гаррос" в женской одиночной сетке продолжает первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2249571-yuliya-putinceva-vyigrala-pervyy-match-na-rolan-garros-2025-goda/