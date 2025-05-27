Первая ракетка Казахстана с победы стартовала на "Ролан Гаррос"

Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка выступает на грунтовом турнире Большого шлема в дуэте с сербкой Александрой Крунич. В первом круге их пара встретилась с полькой Магдой Линетт и американкой Бернардой Перой.

Матч продлился максимальные три сета и завершился волевой победой Данилиной и Крунич со счетом 6:7 (3:7), 6:1, 6:4. Теннисистки провели на корте 2 часа 25 минут.

Во втором круге казахстанка и сербка встретятся с победительницами матча между Камилой Осорио (Колумбия) / Алисией Паркс (США) и Цзян Синьюй (Китай) / Фансянь У (Китайский Тайбэй), которые посеяны под десятым номером.

Отметим, что позднее Данилина стартует на "Ролан Гаррос" и в смешанном парном разряде. Ее дуэт с финном Харри Хелиоваарой получил шестой номер посева.

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