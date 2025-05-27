Лучший теннисист Казахстана вышел во второй круг "Ролан Гаррос"

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик одержал победу в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского теннисиста, занимающего 62-ю позицию в мировом рейтинге был 92-я ракетка планеты, австралиец Джеймс Дакворт.

Матч продлился три сета и завершился победой Бублика с общим счетом 6:2, 6:4, 6:4.

Теннисисты провели на грунтовом корте один час и 50 минут. За это время Александр сделал 16 эйсов, допустил девять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-поинта из девяти заработанных.

Во втором круге Бублик сыграет против девятой ракетки мира, представителем Австралии Алексом Де Минауром. Матч этой стадии пройдет 28 мая в 14:00 по казахстанскому времени.

Ранее, победу в первом круге одержал вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.