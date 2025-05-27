Вторая ракетка Казахстана с победы стартовал на "Ролан Гаррос"

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко одержал уверенную победу в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанский теннисист, занимающий 103-ю позицию в мировом рейтинге, пробился в основную сетку "Ролан Гаррос" как "лаки лузер", то есть спортсмен отобравшийся благодаря отказу другого участника. Соперником Шевченко стал 125-я ракетка планеты, серб Душан Лайович.

Встреча продлилась максимальные три сета и завершилась победой Александра с общим счетом - 6:2, 6:4, 7:6 (7:4).

Теннисисты провели на корте два часа и 16 минут. За это время казахстанец совершил три подачи навылет. допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-поинтов из восьми заработанных.

Во втором круге грунтового Большого шлема Шевченко сыграет с победителем противостояния между американцем Итаком Куинном и болгарином Григором Дмитриевым.

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