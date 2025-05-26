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Рыбакина сенсационно проиграла сет 202-й ракетке мира, но победила на старте "Ролан Гаррос"

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина с победы стартовала на Открытом чемпионате Франции по теннису 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая 11-е место в мировом рейтинге, в первом круге встретилась с аргентинкой Хулией Риерой — 202-й ракеткой мира, которая пробилась в основную сетку "Ролан Гаррос" через квалификацию.

Матч продлился максимальные три сета сета и завершился со счетом 6:1, 4:6, 6:4 в пользу Рыбакиной. Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут.

За время встречи казахстанка реализовала семь из 12 брейк-пойнтов, выполнила семь эйсов и допустила две двойные ошибки.

Во втором круге соперницей Рыбакиной станет американка Ива Йович, которая занимает 130-е место в мировом рейтинге и на "Ролан Гаррос" получила wild card, то есть специальный допуск от организаторов.

Во вторник, 27 мая, в одиночной сетке Открытого чемпионата Франции стартуют еще трое казахстанцев — Юлия Путинцева, Александр Бублик и Александр Шевченко.

Напомним, "Ролан Гаррос" проводится на грунтовых кортах Парижа, это второй в сезоне турнир Большого шлема.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2248977-rybakina-sensacionno-proigrala-set-202-y-raketke-mira-no-pobedila-na-starte-rolan-garros/