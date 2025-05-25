Лучший теннисист Казахстана рухнул в мировом рейтинге перед стартом Большого шлема

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах, передает корреспондент NUR.KZ.

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик потерял сразу 11 позиций и теперь располагается на 62-м месте в мировом рейтинге ATP.

Еще один казахстанский теннисист Александр Шевченко сместился на шесть строчек и теперь является 103-й ракеткой мира в одиночном разряде.

Лидером мирового рейтинга продолжает оставаться итальянец Янник Синнер. Следом за ним располагается испанский теннисист Карлос Алькарас. Замыкает тройку лучших представитель Германии Александр Зверев.

Ранее, был опубликован обновленный женский рейтинг, по итогам которого лучшая теннисистка страны Елена Рыбакина поднялась на одну позицию

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