Елена Рыбакина узнала позицию в обновленном мировом рейтинге перед стартом Ролан Гаррос

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала на своем официальном сайте обновленный рейтинг в одиночном и парном разрядах, передает корреспондент NUR.KZ.

Обновление рейтинга традиционно происходит в понедельник, но в этот раз списки появились раньше, так как уже завтра, 25 мая, стартует турнир Большого шлема Ролан Гаррос.

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина после завоевания титула на турнире WTA 500 во французском Страсбурге поднялась на одну строчку и теперь является 11-й ракеткой планеты.

Другая казахстанская теннисистка Юлия Путинцева также улучшила позицию и поднялась на одну строчку. Теперь вторая ракетка страны занимает 31-е место.

Лучшей теннисисткой планеты продолжает оставаться Арина Соболенко из Беларуси.

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина поднялась на одну строчку и теперь занимает 17-е место в дабл-рейтинге.

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