Елена Рыбакина узнала позицию в обновленном мировом рейтинге перед стартом Ролан Гаррос

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала на своем официальном сайте обновленный рейтинг в одиночном и парном разрядах, передает корреспондент NUR.KZ.
Обновление рейтинга традиционно происходит в понедельник, но в этот раз списки появились раньше, так как уже завтра, 25 мая, стартует турнир Большого шлема Ролан Гаррос.
Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина после завоевания титула на турнире WTA 500 во французском Страсбурге поднялась на одну строчку и теперь является 11-й ракеткой планеты.
Другая казахстанская теннисистка Юлия Путинцева также улучшила позицию и поднялась на одну строчку. Теперь вторая ракетка страны занимает 31-е место.
Лучшей теннисисткой планеты продолжает оставаться Арина Соболенко из Беларуси.
Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина поднялась на одну строчку и теперь занимает 17-е место в дабл-рейтинге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2248701-elena-rybakina-uznala-poziciyu-v-obnovlennom-mirovom-reytinge-pered-startom-rolan-garros/