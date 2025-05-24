Еще один казахстанский попал в основную сетку "Ролан Гаррос"

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко попал в число участников Открытого чемпионата Франции 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Днем ранее спортсмен, занимающий 97-е место в мировом рейтинге, проиграл в финале квалификации. Однако после снятия нескольких теннисистов Шевченко попал в основную сетку как лаки-лузер. Его соперником по первому кругу будет серб Душан Лайович — 124-я ракетка мира.

В случае успешного старта на "Ролан Гаррос" казахстанец на следующей стадии встретится с победителем матча между американцем Итаном Куинном, пробившимся через квалификацию, и болгарином Григором Димитровым, который получил 16-й номер посева.

Таким образом, в мужской сетке страну представят два теннисиста. Помимо Шевченко, на турнире выступит первая ракетка Казахстана Александр Бублик. В женской сетке сыграют Елена Рыбакина и Юлия Путинцева.

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