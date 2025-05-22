"Мои выступления становятся лучше": Рыбакина высказалась о выходе в полуфинал турнира во Франции

Лучшая теннисистка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина прокомментировала победу в четвертьфинале турнира категории WTA 500 во французском Страсбурге, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня, 22 мая, Рыбакина выиграла матч за выход в полуфинальную стадию. Ее соперницей была 33-я ракетка мира из Польши Магда Линетт.

"Это был сложный матч, особенно в первом сете. Мне выпадало много возможностей, но поначалу у меня не получалось их использовать. Я рада, что в итоге победила в двух сетах. С нетерпением жду следующего матча. Магда действительно хорошо подавала, и иногда было сложно считывать её подачу. Но я рада, что смогла победить.

Я хорошо чувствую себя на корте, хотя мне еще предстоит многое улучшить. Но в физическом и психологическом отношениях всё хорошо. Я довольна тем, что могу играть на турнирах. Думаю, мои выступления становятся всё лучше. Надеюсь, я смогу еще немного поиграть здесь, а затем хорошо выступить на Открытом чемпионате Франции", — сказала Рыбакина в интервью на корте.

За выход в финал турнира лучшая теннисистка страны поборется с победительницей противостояния между американкой Эммой Наваррой и представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей.

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