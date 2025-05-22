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Елена Рыбакина вышла в полуфинал престижного турнира во Франции

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Елена Рыбакина
Елена Рыкина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала победу в четвертьфинале турнира категории WTA 500 во французском Страсбурге, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей 12-й ракетки мира из Казахстана был польская теннисистка Магда Линетт, которая занимает 33-е место в рейтинге WTA.

Матч прошел на грунтовом корте и завершился победой Рыбакиной с итоговым счетом в двух сетах 7:5, 6:3.

Противостояние продлилось один час и 41 минуту. За это время Елена семь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из девяти заработанных.

За выход в финал турнира лучшая теннисистка страны поборется с победительницей противостояния между американкой Эммой Наваррой и представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2247813-elena-rybakina-vyshla-v-polufinal-prestizhnogo-turnira-vo-francii/