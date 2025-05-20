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Александр Бублик вылетел на старте последнего турнира перед "Ролан Гаррос"

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Казахстанский теннисист Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: Julian Finney/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик завершил выступление на грунтовом турнире ATP 500 в Гамбурге, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, днем ранее поднявшийся на 51-е место в мировом рейтинге, в первом круге встретился с французом Джованни Мпетши Перрикаром — 32-й ракеткой мира.

Матч продлился два сета, первый завершился на тай-брейке. Мпетши Перрикар одержал победу со счетом 7:6 (8:6), 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 24 минуты. За это время Бублик реализовал один из пяти брейк-пойнтов, выполнил семь эйсов и допустил две двойных ошибки.

После вылета первой ракетки страны представителей Казахстана на соревнованиях в Гамбурге не осталось. Для самого Бублика это был последний старт перед "Ролан Гаррос" — вторым в сезоне турниром Большого шлема.

Напомним, на прошлой неделе лучший теннисист Казахстана стал чемпионом "Челленджера" в Турине, что и позволило ему добиться прогресса в мировом рейтинге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2247078-aleksandr-bublik-vyletel-na-starte-poslednego-turnira-pered-rolan-garros/