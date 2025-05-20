Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал престижного турнира во Франции

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала победу на стадии 1/8 финала турнира категории WTA 500 во французском Страсбурге, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей 12-й ракетки мира из Казахстана была представительница Китая Синьюй Ван, которая занимает 42-е место в рейтинге WTA. Рыбакина на правах сеяной стартовала сразу со второго круга.

Встреча прошла на грунтовом покрытии и завершилась победой казахстанки с итоговым счетом в двух сетах 6:1. 6:3.

Теннисистки провели на корте один час и пять минут. За это время первая ракетка страны совершила шесть подач навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти заработанных.

В четвертьфинале Елена сыграет с польской теннисисткой Магдой Линетт, занимающей 33-ю позицию в мировом рейтинге. Матч этой стадии пройдет 22 мая.

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