Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал престижного турнира во Франции

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала победу на стадии 1/8 финала турнира категории WTA 500 во французском Страсбурге, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей 12-й ракетки мира из Казахстана была представительница Китая Синьюй Ван, которая занимает 42-е место в рейтинге WTA. Рыбакина на правах сеяной стартовала сразу со второго круга.

Встреча прошла на грунтовом покрытии и завершилась победой казахстанки с итоговым счетом в двух сетах 6:1. 6:3.

Теннисистки провели на корте один час и пять минут. За это время первая ракетка страны совершила шесть подач навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти заработанных.

В четвертьфинале Елена сыграет с польской теннисисткой Магдой Линетт, занимающей 33-ю позицию в мировом рейтинге. Матч этой стадии пройдет 22 мая.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2247036-elena-rybakina-vyshla-v-chetvertfinal-prestizhnogo-turnira-vo-francii/