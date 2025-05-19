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Лучший теннисист Казахстана взлетел в мировом рейтинге после завоевания нового титула

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Казахстанский теннисист Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик узнал позицию в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передает NUR.KZ.

ATP опубликовала на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга в мужском одиночном и парном разрядах.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик, который в минувшие выходные выиграл турнир категории "Челленджер", поднялся сразу на 25 строчек и теперь располагается на 51- месте.

Другой казахстанский теннисист Александр Шевченко сохранил за собой 97-ю позицию в одиночном разряде.

Лидером мирового рейтинга продолжает оставаться итальянец Янник Синнер, который в этот уикенд дошел до финала Мастерса в Риме и проиграл Карлосу Алькарасу. Испанец благодаря триумфу в Италии поднялся на вторую строчку, сместив на третье место немца Александра Зверева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2246415-luchshiy-tennisist-kazahstana-vzletel-v-mirovom-reytinge-posle-zavoevaniya-novogo-titula/