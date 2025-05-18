Синнер проиграл Алькарасу в финале первого турнира после допинговой дисквалификации

Испанец Карлос Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера в финале грунтового турнира ATP 1000, который завершился в Риме, передает корреспондент NUR.KZ.
Решающий матч в мужском одиночном разряде закрыл соревновательную программу. На корте встретились первая и третья ракетки мира соответственно.
Игра продлилась два сета, стартовый из них завершился на тай-брейке. Алькарас одержал победу со счетом 7:6 (7:5), 6:1. Теннисисты провели на корте 1 час 43 минуты.
Испанец впервые стал чемпионом "Мастерса" в Риме. Этот успех позволит ему вернуться на второе место в мировом рейтинге, опередив немца Александра Зверева.
Синнер сохранит лидерство в рейтинге ATP. Для него домашний турнир в Риме стал первым после трехмесячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2246235-sinner-proigral-alkarasu-v-finale-pervogo-turnira-posle-dopingovoy-diskvalifikacii/