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Юлия Путинцева разгромно проиграла на старте престижного турнира во Франции

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Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: Mark Brake/Getty Images

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева потерпела поражение в первом круге турнира категории WTA 500 во французском Страсбурге, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей казахстанской теннисистки, занимающей 29-ю позицию в мировом рейтинге, была 41-я ракетка мира, представительница Словакии Ребекка Шрамкова.

Матч стартовой грунтового турнира завершился разгромным поражением Путинцевой с итоговым счетом в двух сетах - 0:6, 4:6.

Теннисистки провели на корте один час и 15 минут. За это время вторая ракетка Казахстана совершила одну подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и не смогла реализовать ни один брейк-пойнт из восьми возможных.

Таким образом, Путинцева завершила выступление на турнире на стадии первого круга. После вылета второй ракетки страны в сетке турнира в Страсбурге из кахастанок осталась только Елена Рыбакина. Она получила четвертый номер посева и начнет выступление со второго круга. Отметим, что для казахстанок это последний старт перед "Ролан Гаррос" — вторым в сезоне турниром Большого шлема.

Напомним, ранее Путинцева неожиданно снялась с соревнований в Италии в шаге от финала.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2246223-yuliya-putinceva-razgromno-proigrala-na-starte-prestizhnogo-turnira-vo-francii/