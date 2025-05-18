Первая ракетка Казахстана Александр Бублик выиграл исторический титул в Италии

Лучший теннисист Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик стал чемпионом грунтового "Челленджера" в итальянском Турине, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 76-е место в мировом рейтинге, выступал на соревнованиях под восьмым номером посева. В финале он встретился с китайцем Бу Юньчаокэтэ — 73-й ракеткой мира и седьмым сеяным.

Решающий матч турнира продлился два сета и завершился со счетом 6:3, 6:3 в пользу Бублика. Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут.

За время встречи казахстанец реализовал пять из девяти брейк-пойнтов, выполнил шесть эйсов и допустил две двойные ошибки.

Бублик впервые в карьере выиграл турнир уровня ATP или "Челленджеров" на грунтовом покрытии. Победа позволит ему улучшить положение в мировом рейтинге. В live-версии казахстанец поднялся с 76-й на 51-ю строчку.

Всего на счету Бублика теперь семь титулов на "Челленджерах" в одиночном разряде. Турниры ATP он выигрывал четыре раза.

Напомним, ранее в воскресенье чемпионкой соревнований ITF в японском Куруме стала четвертая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Зарина Дияс.

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