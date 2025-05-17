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Лучший теннисист Казахстана вышел в финал престижного турнира в Италии

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Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: Andy Cheung/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик одержал победу в полуфинале грунтового турнира категории "Челленджер" 175 в итальянском Турине, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского теннисиста, занимающего 76-е место в мировом рейтинге, был 71-я ракетка планеты немец Даниэль Альтмайер. Встреча продлилась один час и десять минут и завершилась победой Бублика с итоговым счетом в двух сетах 6:2, 6:4.

За время матча Александр совершил семь эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных.

На следующей стадии лучший теннисист страны сыграет с китайцем Бу Юнчаокэтэ, который занимает 73-ю позицию в рейтинге ATP. Матч за титул состоится завтра, 18 мая. Старт встречи запланирован на 15:00 по казахстанскому времени.

Бублик вышел в финал какого-либо грунтового турнира впервые с 2016 года (тогда он обыграл на "Фьючерсе" в Москве Филипа Горански).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2246031-luchshiy-tennisist-kazahstana-vyshel-v-final-prestizhnogo-turnira-v-italii/