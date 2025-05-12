Сколько заработала Елена Рыбакина за турнир в Риме, с которого сенсационно вылетела

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, сенсационно проигравшая канадке Бьянке Андрееску на турнире в Риме, заработала за игру больше 22 млн тенге, сообщает Sports.kz.

По данным издания, за участие в третьем круге Рыбакина заработала 38 313 евро (22,2 млн тенге). Также она получит 65 рейтинговых очков.

В этом розыгрыше Елена Рыбакина стартовала с победы над немецкой теннисисткой Евой Лис — 7:6, 6:2. Что касается матча с Бьянкой Андрееску, то в нем казахстанка уступила своей сопернице, хотя считалась очевидным фаворитом. Матч продлился один час и 28 минут и завершился поражением Рыбакиной с общим счетом в двух сетах 2:6, 4:6.

За время встречи Елена совершила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни один брейк-пойнт из пяти заработанных.

Отметим, что Рыбакина выигрывала турнир в Риме в 2023 году. В прошлом сезоне она пропустила эти соревнования, поэтому нынешний результат позволит казахстанке набрать дополнительные рейтинговые очки.

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