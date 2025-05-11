Юлия Путинцева не смогла пробиться в четвертьфинал престижного турнира в Риме

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева потерпела поражение в матче второго круга турнира категории WTA 1000 в Риме, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанка в дуэте с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес встречались в матче 1/8 финала грунтового турнира с итальянским тандемом Жасмин Паолини и Сары Эррани, которые посеяны на турнире под третьим номером.

Матч завершился поражением Юлии и Лейлы на чемпионском тай-брейке. Итоговый счет встречи - 4:6, 6:4, 7:10.

Теннисистки провели на корте один час и сорок минут. За это время казахстанско-канадский дуэт совершил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из шести заработанных.

Таким образом, на турнире в Риме не осталось представителей Казахстана. Ранее, выступление в одиночном разряде сенсационно завершила первая ракетка страны Елена Рыбакина.

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