Юлия Путинцева не смогла пробиться в четвертьфинал престижного турнира в Риме

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева потерпела поражение в матче второго круга турнира категории WTA 1000 в Риме, передает корреспондент NUR.KZ.
Казахстанка в дуэте с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес встречались в матче 1/8 финала грунтового турнира с итальянским тандемом Жасмин Паолини и Сары Эррани, которые посеяны на турнире под третьим номером.
Матч завершился поражением Юлии и Лейлы на чемпионском тай-брейке. Итоговый счет встречи - 4:6, 6:4, 7:10.
Теннисистки провели на корте один час и сорок минут. За это время казахстанско-канадский дуэт совершил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из шести заработанных.
Таким образом, на турнире в Риме не осталось представителей Казахстана. Ранее, выступление в одиночном разряде сенсационно завершила первая ракетка страны Елена Рыбакина.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2243829-yuliya-putinceva-ne-smogla-probitsya-v-chetvertfinal-prestizhnogo-turnira-v-rime/