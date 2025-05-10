Янник Синнер выиграл первый матч после допинговой дисквалификации

Первая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер выиграл первый матч после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, передает корреспондент NUR.KZ.

Итальянец благодаря первому номеру посева автоматически вышел сразу во второй круг грунтового турнира ATP 1000 в Риме. Его соперником на этой стадии был аргентинец Мариано Навоне — 99-я ракетка мира.

Матч продлился два сета и завершился победой Синнера со счетом 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 37 минут.

Лидер мирового рейтинга вышел в третий круг, где сыграет с нидерландцем Йеспером де Йонгом, который в стартовом раунде выбил из борьбы казахстанца Александра Шевченко, а затем одолел испанца Алехандро Давидовича-Фокину.

Для 23-летнего Синнера матч с Навоне стал первым после дисквалификации. Итальянца отстранили на три месяца по результатам допингового дела, связанного с обнаружением запрещенного вещества в его организме.

Дисквалификация первой ракетки мира продлилась с 9 февраля по 4 мая. Подробности этого скандала мы публиковали в отдельном материале.

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