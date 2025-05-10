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Лучший теннисист Казахстана проиграл седьмой ракетке мира в трехсетовом матче на "Мастерсе" в Риме

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Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: PASCAL GUYOT/AFP via Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик потерпел поражение во втором круге грунтового турнира категории ATP 1000 в Риме. передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского дзюдоиста, занимающего 76-е место в мировом рейтинге, был седьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд, получивший шестой номер посева и автоматически попавший во второй круг.

Встреча продлилась один час и 58 минут и завершилась победой Рууда с общим счетом в трех сетах 6:4, 4:6, 6:3.

За время матча Александр Бублик совершил 15 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из двух возможных.

В следующем круге норвежец сыграет против представителя Италии Маттео Берреттини, который занимает 29-е место в мировом рейтинге.

Напомним, ранее выступление в первом круге завершил вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2243616-luchshiy-tennisist-kazahstana-proigral-sedmoy-raketke-mira-na-masterse-v-rime/