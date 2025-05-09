Елена Рыбакина с победы стартовала на престижном турнире в Риме

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая 12-е место в мировом рейтинге, благодаря 11-му номеру посева автоматически вышла во второй круг. На этой стадии она встретилась с немкой Евой Лис — 63-й ракеткой мира.

Матч продлился два сета, первый из которых завершился на тай-брейке. Рыбакина одержала победу со счетом 7:6 (7:3), 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. За это время казахстанка реализовала четыре из шести брейк-пойнтов, выполнила четыре эйса и допустила одну двойную ошибку.

В третьем круге Рыбакина встретится с победительницей матча между канадкой Бьянкой Андрееску и хорваткой Донной Векич, которая получила 20-й номер посева.

Напомним, казахстанка выигрывала турнир в Риме в 2023 году. В прошлом сезоне она пропустила эти соревнования.

Рыбакина осталось единственной представительницей страны в женской сетке, так как Юлия Путинцева ранее потерпела поражение в своем стартовом матче.

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