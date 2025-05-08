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Лучший теннисист Казахстана обыграл четвертую ракетку России на "Мастерсе" в Риме

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Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: PASCAL GUYOT/AFP via Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик успешно стартовал на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 76-е место в мировом рейтинге, встретился в первом круге с россиянином Романом Сафиуллиным, который располагается строчкой ниже.

Игра продлилась два сета, второй из которых завершился на тай-брейке. Бублик одержал победу со счетом 6:3, 7:6 (7:4), реализовав первый же матчбол.

Теннисисты провели на корте 1 час 38 минут. За это время казахстанец реализовал три из семи брейк-пойнтов, выполнил шесть эйсов и допустил три двойных ошибки.

Во втором круге Бублик встретится с норвежцем Каспером Руудом, который получил шестой номер посева и выиграл прошлый грунтовый "Мастерс", прошедший в Мадриде.

Напомним, ранее в четверг соревнования в Риме покинул вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2243265-luchshiy-tennisist-kazahstana-obygral-chetvertuyu-raketku-rossii-na-masterse-v-rime/