Вторая ракетка Казахстана пробился в основную сетку "Мастерса" в Италии

Казахстанский теннисист Александр Шевченко одержал победу в финальном матче квалификационного раунда Открытого чемпионата Италии в Риме, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Соперником второй ракетки Казахстана по выходу в основную часть турнира был венгерский теннисист Мартон Фучович. Матч продлился один час и 24 минуты и завершился победой Шевченко со счетом 6:4, 6:2.

За время встречи Александр три раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-поинта из пяти возможных.

Соперником казахстанского теннисиста по первому кругу "Мастерса" будет 93-я ракетка мира, представитель Нидерландов Йеспер де Йонг. Матч за выход в следующую стадию пройдет 8 мая.

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