Лучшие теннисисты Казахстана узнали позиции в обновленном мировом рейтинге

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала на своем официальном сайте обновленную версию мирового рейтинга в одиночном и парном разрядах, передает NUR.KZ.

Лучший теннисист Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик утратил одну позицию и теперь занимает 76-ю строчку рейтинга ATP.

Вторая ракетка страны Александр Шевченко потерял пять мест и на данный момент расположился на 97-й позиции.

Первой ракеткой планеты продолжает оставаться итальянец Янник Синнер. Следом за ним расположился представитель Германии Александр Зверев. Карлос Алькарас из Испании замыкает тройку сильнейших теннисистов мира.

Ранее, первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина узнала место в обновленном рейтинге WTA.

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