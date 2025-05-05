Лучшие теннисисты Казахстана узнали позиции в обновленном мировом рейтинге

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала на своем официальном сайте обновленную версию мирового рейтинга в одиночном и парном разрядах, передает NUR.KZ.
Лучший теннисист Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик утратил одну позицию и теперь занимает 76-ю строчку рейтинга ATP.
Вторая ракетка страны Александр Шевченко потерял пять мест и на данный момент расположился на 97-й позиции.
Первой ракеткой планеты продолжает оставаться итальянец Янник Синнер. Следом за ним расположился представитель Германии Александр Зверев. Карлос Алькарас из Испании замыкает тройку сильнейших теннисистов мира.
Ранее, первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина узнала место в обновленном рейтинге WTA.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2242065-luchshie-tennisisty-kazahstana-uznali-pozicii-v-obnovlennom-mirovom-reytinge/