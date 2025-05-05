Елена Рыбакина ухудшила позицию в мировом рейтинге

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина узнала место в обновленном рейтинге WTA, передает NUR.KZ.

Женская теннисная ассоциация представила обновленный рейтинг в одиночном и парном разрядах по итогам турнира категории WTA 1000 в Мадриде.

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина потеряла одну позицию и теперь занимает 12-ю строчку в одиночном разряде. На турнире в Испании отечественная спортсменка остановилась на стадии третьего круга.

Другая казахстанская теннисистка Юлия Путинцева утратила пять строчек и на данный момент расположилась на 29-м месте.

Лидером мирового рейтинга продолжает оставаться Арина Соболенко из Беларуси, которая стала чемпионкой "тысячника" в Мадриде.

Второй ракеткой планеты является польская теннисистка Ига Швентек. Топ-3 замыкает американка Коко Гауфф.

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