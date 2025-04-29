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Лучший теннисист Казахстана завершил выступление на Мастерсе в Мадриде

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Казахстанский теннисист Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик потерпел поражение в четвертом круге грунтового турнира серии ATP 1000 в Мадриде, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского теннисиста, занимающего 75-е место в рейтинге ATP стал чешский спортсмен Якуб Меншик - 23 ракетка мира.

Матч завершился поражением Бублика со счетом 2:6, 3:6.

Теннисисты провели на корте 57 минут. За это время первая ракетка страны четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать три возможных брейк-поинта.

Таким образом, Александр покинул турнир на стадии четвертого круга и теперь на турнире в Мадриде не осталось представителей Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2240526-luchshiy-tennisist-kazahstana-zavershil-vystuplenie-na-masterse-v-madride/