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Первая ракетка Казахстана с победы стартовала на "тысячнике" в Мадриде

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Теннисистки Анна Данилина и Ирина Хромачева (слева направо)
Анна Данилина и Ирина Хромачева (слева направо). Фото: VCG/VCG via Getty Images

Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, передает корреспондент NUR.KZ.

На соревнования спортсменка заявилась вместе с россиянкой Ириной Хромачевой. Их дуэт получил шестой номер посева и в первом круге встретился с японкой Суко Аоямой и испанкой Кристиной Букшей.

Матч завершился на чемпионском тай-брейке, который выиграли Данилина и Хромачева. Итоговый счет — 5:7, 7:5, 12-10 в пользу казахстанско-российского дуэта. При этом победительницы отыграли несколько матчболов.

Теннисистки провели на корте 1 час 58 минут. За это время Данилина и Хромачева реализовали три из семи брейк-пойнтов, не выполнили ни одного эйса и допустили одну двойную ошибку.

Во втором круге казахстанка и россиянка сыграют с чешкой Линдой Носковой и датчанкой Кларой Таусон. Победительницы этого матча выйдут в четвертьфинал.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2239716-pervaya-raketka-kazahstana-s-pobedy-startovala-na-tysyachnike-v-madride/