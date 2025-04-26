Первая ракетка Казахстана с победы стартовала на "тысячнике" в Мадриде

Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, передает корреспондент NUR.KZ.

На соревнования спортсменка заявилась вместе с россиянкой Ириной Хромачевой. Их дуэт получил шестой номер посева и в первом круге встретился с японкой Суко Аоямой и испанкой Кристиной Букшей.

Матч завершился на чемпионском тай-брейке, который выиграли Данилина и Хромачева. Итоговый счет — 5:7, 7:5, 12-10 в пользу казахстанско-российского дуэта. При этом победительницы отыграли несколько матчболов.

Теннисистки провели на корте 1 час 58 минут. За это время Данилина и Хромачева реализовали три из семи брейк-пойнтов, не выполнили ни одного эйса и допустили одну двойную ошибку.

Во втором круге казахстанка и россиянка сыграют с чешкой Линдой Носковой и датчанкой Кларой Таусон. Победительницы этого матча выйдут в четвертьфинал.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.