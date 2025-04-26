Путинцева проиграла второй матч за два дня на престижном турнире в Мадриде

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева завершила выступление на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде в парном разряде, передает корреспондент NUR.KZ.
В субботу спортсменка стартовала в парной сетке вместе с канадкой Лейлой Фернандес. В первом круге их соперницами были австралийки Сторм Хантер и Эллен Перес.
Матч завершился на чемпионском тай-брейке, который Путинцева и Фернандес проиграли. Итоговый счет — 6:7 (5:7), 6:4, 11-9 в пользу австралийского дуэта. Теннисистки провели на корте 1 час 51 минуту.
Это поражение стало для Путинцевой уже вторым на турнире в Мадриде. Днем ранее она проиграла стартовый матч в одиночном разряде и также вылетела.
В парной сетке соревнований в столице Испании осталась еще одна казахстанка — Анна Данилина. Она выступит в дуэте с россиянкой Ириной Хромачевой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2239689-putinceva-proigrala-vtoroy-match-za-dva-dnya-na-prestizhnom-turnire-v-madride/