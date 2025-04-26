Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Путинцева проиграла второй матч за два дня на престижном турнире в Мадриде

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева завершила выступление на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде в парном разряде, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу спортсменка стартовала в парной сетке вместе с канадкой Лейлой Фернандес. В первом круге их соперницами были австралийки Сторм Хантер и Эллен Перес.

Матч завершился на чемпионском тай-брейке, который Путинцева и Фернандес проиграли. Итоговый счет — 6:7 (5:7), 6:4, 11-9 в пользу австралийского дуэта. Теннисистки провели на корте 1 час 51 минуту.

Это поражение стало для Путинцевой уже вторым на турнире в Мадриде. Днем ранее она проиграла стартовый матч в одиночном разряде и также вылетела.

В парной сетке соревнований в столице Испании осталась еще одна казахстанка — Анна Данилина. Она выступит в дуэте с россиянкой Ириной Хромачевой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2239689-putinceva-proigrala-vtoroy-match-za-dva-dnya-na-prestizhnom-turnire-v-madride/