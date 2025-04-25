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Лучший теннисист Казахстана выбил сеяного соперника и вышел в третий круг "Мастерса" в Мадриде

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Казахстанский теннисист Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: Antonietta Baldassarre/Insidefoto/LightRocket via Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик пробился в третий круг грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 75-е место в мировом рейтинге, во втором раунде встретился с австралийцем Алексеем Попыриным — 26-й ракеткой мира и 25-м номером посева.

Матч продлился два сета, второй из них завершился на тай-брейке. Бублик одержал победу со счетом 6:4, 7:6 (7:4).

Теннисисты провели на корте 1 час 50 минут. За это время казахстанец реализовал два из семи брейк-пойнтов, выполнил десять эйсов и допустил пять двойных ошибок.

Таким образом, Бублик пока не уступил на нынешнем турнире ни сета. В третьем круге он встретится с победителем матча между французом Гаэлем Монфисом и россиянином Андреем Рублевым, который посеян под седьмым номером.

Отметим, что в прошлом году на грунтовом "Мастерсе" в Мадриде Бублик дошел до четвертого круга.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2239461-luchshiy-tennisist-kazahstana-vybil-seyanogo-sopernika-i-vyshel-v-tretiy-krug-mastersa-v-madride/