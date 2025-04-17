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Один из лучших теннисистов Казахстана не смог выйти в четвертьфинал турнира в Германии

Опубликовано:

Казахстанский теннисист Александр Шевченко
Александр Шевченко. Фото: Paul Kane/Getty Images

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко потерпел поражение в матче грунтового турнира категории ATP 500 в Мюнхене, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанца, занимающего 104-ю строчку в мировом рейтинге, был аргентинец Франсиско Черундоло, который получил пятый номер посева на соревнованиях.

Встреча продлилась один час и 23 минуты и завершилась поражением Шевченко с итоговым счетом в двух сетах - 3:6, 2:6.

За время матча Александр совершил одну подачу навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-поинта из 11 заработанных.

Таким образом, отечественный теннисист не смог пробиться в четвертьфинальную стадию. Ранее, выступление на турнире в Мюнхене завершил лучший теннисист Казахстана Александр Бублик.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2236788-odin-iz-luchshih-tennisistov-kazahstana-ne-smog-vyyti-v-chetvertfinal-turnira-v-germanii/