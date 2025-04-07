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Лучший теннисист Казахстана улучшил позицию в мировом рейтинге

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Казахстанский теннисист Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный мировой рейтинге в одиночном и парном разрядах, передает корреспондент NUR.KZ.

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик поднялся на одну строчку и теперь располагается на 76-м месте в рейтинге ATP.

Другой казахстанский теннисист Александр Шевченко наоборот потерял одну позицию и опустился на 106-юб позицию.

Первой ракеткой планеты по-прежнему остается итальянский теннисист Янник Синнер. Второе место продолжает удерживать представитель Германии Александр Зверев. Замыкает топ-3 лучших теннисистов мира испанец Карлос Алькарас.

Ранее, Женская теннисная ассоциация (WTA) также огласила обновленный мировой рейтинг в одиночном и парном разрядах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2233713-luchshiy-tennisist-kazahstana-uluchshil-poziciyu-v-mirovom-reytinge/