Елена Рыбакина узнала место в обновленном мировом рейтинге

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный мировой рейтинг в одиночном и парном разрядах, передает корреспондент NUR.KZ.
Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина сохранила за собой десятую строчку в топ списке, имея в своем активе 3808 очков.
Еще одна казахстанка Юлия Путинцева продолжает удерживать за собой 23-е место в рейтинге WTA.
Изменения произошли в топ-3, в котором американка Джессика Пегула сместила свою соотечественницу Коко Гауф с третьей позиции.
Лучшей теннисисткой планеты продолжает оставаться Арина Соболенко из Беларуси. Следом за ней расположилась полька Ига Швентек.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2233707-elena-rybakina-uznala-mesto-v-obnovlennom-mirovom-reytinge/