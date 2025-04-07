Елена Рыбакина узнала место в обновленном мировом рейтинге

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный мировой рейтинг в одиночном и парном разрядах, передает корреспондент NUR.KZ.

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина сохранила за собой десятую строчку в топ списке, имея в своем активе 3808 очков.

Еще одна казахстанка Юлия Путинцева продолжает удерживать за собой 23-е место в рейтинге WTA.

Изменения произошли в топ-3, в котором американка Джессика Пегула сместила свою соотечественницу Коко Гауф с третьей позиции.

Лучшей теннисисткой планеты продолжает оставаться Арина Соболенко из Беларуси. Следом за ней расположилась полька Ига Швентек.

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