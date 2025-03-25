Победившую Рыбакину российскую теннисистку засыпали оскорблениями в соцсетях

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева после поражения американской сопернице стала жертвой буллинга в Сети, передает NUR.KZ со ссылкой на Championat.com.

Вчера, 24 марта, Андреева проиграла американке Аманде Анисимовой в Майами и прервала серию из 13 побед.

Как отмечают журналисты, встреча Андреевой и Анисимовой прошла драматично: в пятом гейме при счете 40:40 Анисимова внезапно прекратила играть, вызвав на корт врача для обработки мозоли.

"В теннисе подобное не делается до следующего запланированного перерыва. Это запрещено правилами. Если теннисистка останавливается в середине розыгрыша из-за дискомфорта от волдыря (без кровотечения), ее должны оштрафовать на очко.

Мозоли без кровотечения не считаются неотложной медицинской помощью, поэтому игра должна продолжаться до следующей смены сторон или перерыва в сете. Сама Мирра брала паузу в первом сете при счете 1:2 из-за болей в животе в положенное время, в отличие от соперницы", - говорится в материале.

Такие действия Анисимовой не понравились ее сопернице, однако судья оказался на стороне американской теннисистки.

"Нельзя сказать, что медицинский перерыв посреди гейма оказал ключевое влияние на результат, однако подобный момент мог выбить юную россиянку из колеи и уж точно не улучшил ей настроение на корте", - отмечают авторы статьи.

В итоге победа досталась американской теннисистке.

После поражения страницу Андреевой в Instagram атаковали хейтеры - ей оставили множество оскорбительных комментариев.

"Такая глупая игра безмозглого игрока", "Один из худших игроков", "Езжай домой", "Ты выглядишь, как мужик, и заслуживаешь худшего", - гласили комментарии.

Скриншоты комментариев опубликовала сама Андреева.

"Вот что бывает, когда проигрываешь один матч", — написала Мирра под скрином, однако позже удалила пост.

Спортивные комментаторы отмечают, что, хотя "тысячник" сложился для россиянки не лучшим образом, она уже вошла в топ-теннисисток и зарекомендовала себя в большом теннисе.

Напомним, в конце февраля Мирра Андреева (17 лет и 309 дней) стала самой молодой чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе в XXI веке и с 1999 года, когда титул забрала американка Серена Уильямс в возрасте 17 лет и 283 дней.

По ходу соревнований россиянка обыграла не только Соболенко, но и вторую ракетку мира польку Игу Швентек. В 1/8 финала Андреева разгромила Елену Рыбакину.

В обновленной версии мирового рейтинга россиянка поднимется на пять позиций и станет шестой, опередив в том числе лучшую теннисистку Казахстана. Рыбакина опустится на восьмое место.

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